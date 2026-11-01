Карпаты - Заря 21 Ноября прямая трансляция
Стадион: Украина (Львов, Украина), вместимость: 28051
21 Ноября 2026 года в 19:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 13-й тур
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Составы команд
Карпаты
Львов
Заря
Главные тренеры
|Франсиско Фернандес
|Виктор Анатольевич Скрипник
История личных встреч
|23.05.2026
|Украина — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 2
|05.12.2025
|Украина — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 0
|25.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 3
|02.12.2024
|Украина — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|30.11.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. 16-й тур
|2 : 0
|25.08.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. 5-й тур
|0 : 1
|10.11.2018
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. 15-й тур
|2 : 1
|12.08.2018
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. 4-й тур
|0 : 1
|18.02.2018
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. 20-й тур
|0 : 2
|17.09.2017
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. 9-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Шахтёр
|12
|29
| 2
Лига конференций
|Полесье
|11
|28
| 3
Лига конференций
|Динамо К
|11
|23
|4
|Металлист 1925
|9
|21
|5
|Карпаты
|11
|19
|6
|ЛНЗ Черкассы
|11
|18
|7
|Заря
|12
|18
|8
|Буковина
|12
|13
|9
|Колос
|10
|12
|10
|Эпицентр
|12
|10
|11
|Черноморец
|11
|9
|12
|Левый Берег
|11
|9
| 13
Стыковая зона
|Верес
|12
|9
| 14
Стыковая зона
|Оболонь-Бровар
|11
|8
| 15
Зона вылета
|Кудровка
|12
|8
| 16
Зона вылета
|Кривбасс
|10
|7
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