Челси - Лидс Юнайтед 21 Ноября прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841 21 Ноября 2026 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига , 11-й тур Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Челси Лондон Лидс Юнайтед Лидс 39 вр Майк Пендерс 3 зщ Уэсли Фофана 29 зщ Пеп Чаварриа 6 зщ Ливай Колуилл 10 пз Коул Палмер 45 пз Ромео Лавиа 2 пз Марко Палестра 14 пз Джордан Хендерсон 25 пз Мойсес Кайседо 7 пз Педру Нету 17 нп Морган Роджерс 1 вр Джеймс Траффорд 30 зщ Нико Эльведи 5 зщ Тарик Мухаремович 3 зщ Габриэль Гудмундссон 24 пз Джеймс Джастин 2 пз Джейден Богл 4 пз Итан Ампаду 22 пз Ао Танака 8 пз Шон Лонгстафф 14 нп Лукас Нмеча 9 нп Доминик Калверт-Льюин Главные тренеры Хаби Алонсо Даниэль Фарке История личных встреч 09.09.2026 Англия — Кубок лиги 1/16 финала 6 : 3 26.04.2026 Кубок Англии 1/2 финала 1 : 0 10.02.2026 Англия — Премьер-лига 26-й тур 2 : 2 03.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур 3 : 1 28.02.2024 Кубок Англии 1/8 финала 3 : 2 04.03.2023 Англия - Премьер-лига 26-й тур 1 : 0 21.08.2022 Англия - Премьер-лига 3-й тур 3 : 0 11.05.2022 Англия - Премьер-лига 33-й тур 0 : 3 11.12.2021 Англия - Премьер-лига 16-й тур 3 : 2 13.03.2021 Англия - Премьер-лига 28-й тур 0 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Арсенал 10 27 2 Лига чемпионов Брайтон энд Хоув Альбион 10 22 3 Лига чемпионов Манчестер Сити 10 21 4 Лига чемпионов Ливерпуль 10 18 5 Лига Европы Челси 10 16 6 Лига Европы Эвертон 10 16 7 Лига конференций Борнмут 10 15 8 Брентфорд 10 14 9 Лидс Юнайтед 10 14 10 Астон Вилла 10 13 11 Тоттенхэм Хотспур 10 12 12 Ньюкасл Юнайтед 10 12 13 Халл Сити 10 11 14 Ипсвич Таун 10 11 15 Фулхэм 10 10 16 Ноттингем Форест 10 9 17 Ковентри Сити 10 9 18 Зона вылета Манчестер Юнайтед 10 8 19 Зона вылета Сандерленд 10 8 20 Зона вылета Кристал Пэлас 10 7