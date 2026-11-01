Челси - Лидс Юнайтед 21 Ноября прямая трансляция
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
21 Ноября 2026 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Челси
Лондон
Лидс Юнайтед
Лидс
|39
|вр
|Майк Пендерс
|3
|зщ
|Уэсли Фофана
|29
|зщ
|Пеп Чаварриа
|6
|зщ
|Ливай Колуилл
|10
|пз
|Коул Палмер
|45
|пз
|Ромео Лавиа
|2
|пз
|Марко Палестра
|14
|пз
|Джордан Хендерсон
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|7
|пз
|Педру Нету
|17
|нп
|Морган Роджерс
|1
|вр
|Джеймс Траффорд
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|5
|зщ
|Тарик Мухаремович
|3
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
|24
|пз
|Джеймс Джастин
|2
|пз
|Джейден Богл
|4
|пз
|Итан Ампаду
|22
|пз
|Ао Танака
|8
|пз
|Шон Лонгстафф
|14
|нп
|Лукас Нмеча
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
Главные тренеры
|Хаби Алонсо
|Даниэль Фарке
История личных встреч
|09.09.2026
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|6 : 3
|26.04.2026
|Кубок Англии
|1/2 финала
|1 : 0
|10.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 2
|03.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 1
|28.02.2024
|Кубок Англии
|1/8 финала
|3 : 2
|04.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 0
|21.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 0
|11.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 3
|11.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 2
|13.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|10
|27
| 2
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|10
|22
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|10
|21
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|10
|18
| 5
Лига Европы
|Челси
|10
|16
| 6
Лига Европы
|Эвертон
|10
|16
| 7
Лига конференций
|Борнмут
|10
|15
|8
|Брентфорд
|10
|14
|9
|Лидс Юнайтед
|10
|14
|10
|Астон Вилла
|10
|13
|11
|Тоттенхэм Хотспур
|10
|12
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|12
|13
|Халл Сити
|10
|11
|14
|Ипсвич Таун
|10
|11
|15
|Фулхэм
|10
|10
|16
|Ноттингем Форест
|10
|9
|17
|Ковентри Сити
|10
|9
| 18
Зона вылета
|Манчестер Юнайтед
|10
|8
| 19
Зона вылета
|Сандерленд
|10
|8
| 20
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|10
|7
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