Тоттенхэм Хотспур - Ипсвич Таун 21 Ноября прямая трансляция

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62850 21 Ноября 2026 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига , 11-й тур Главный судья: Роберт Джонс (Англия);

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Тоттенхэм Хотспур Лондон Ипсвич Таун Ипсвич 31 вр Антонин Кински 23 зщ Педро Порро 6 зщ Ян Паул ван Хекке 37 зщ Микки ван де Вен 3 зщ Эндрю Робертсон 14 зщ Арчи Грей 16 пз Сандро Тонали 18 пз Матеуш Фернандеш 20 пз Мохаммед Кудус 19 нп Доминик Соланке 22 нп Омар Мармуш 28 вр Кристиан Уолтон 6 зщ Исса Диоп 26 зщ Дара О'Ши 3 зщ Лейф Дэвис 42 пз Абдул Уаттара 12 пз Флорентину 25 пз Эксекиэль Паласиос 38 пз Дайдзэн Маэда 10 пз Хулио Энсисо 11 пз Джейден Филоген 19 нп Эмерсонн Главные тренеры Роберто де Дзерби Гари О'Нил История личных встреч 22.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур 1 : 4 10.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур 1 : 2 22.08.2020 Товарищеские матчи (клубы) - 2020 Товарищеские матчи 3 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Арсенал 10 27 2 Лига чемпионов Брайтон энд Хоув Альбион 10 22 3 Лига чемпионов Манчестер Сити 10 21 4 Лига чемпионов Ливерпуль 10 18 5 Лига Европы Челси 10 16 6 Лига Европы Эвертон 10 16 7 Лига конференций Борнмут 10 15 8 Брентфорд 10 14 9 Лидс Юнайтед 10 14 10 Астон Вилла 10 13 11 Тоттенхэм Хотспур 10 12 12 Ньюкасл Юнайтед 10 12 13 Халл Сити 10 11 14 Ипсвич Таун 10 11 15 Фулхэм 10 10 16 Ноттингем Форест 10 9 17 Ковентри Сити 10 9 18 Зона вылета Манчестер Юнайтед 10 8 19 Зона вылета Сандерленд 10 8 20 Зона вылета Кристал Пэлас 10 7