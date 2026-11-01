Тоттенхэм Хотспур - Ипсвич Таун 21 Ноября прямая трансляция
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62850
21 Ноября 2026 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Ипсвич Таун
Ипсвич
|31
|вр
|Антонин Кински
|23
|зщ
|Педро Порро
|6
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|37
|зщ
|Микки ван де Вен
|3
|зщ
|Эндрю Робертсон
|14
|зщ
|Арчи Грей
|16
|пз
|Сандро Тонали
|18
|пз
|Матеуш Фернандеш
|20
|пз
|Мохаммед Кудус
|19
|нп
|Доминик Соланке
|22
|нп
|Омар Мармуш
|28
|вр
|Кристиан Уолтон
|6
|зщ
|Исса Диоп
|26
|зщ
|Дара О'Ши
|3
|зщ
|Лейф Дэвис
|42
|пз
|Абдул Уаттара
|12
|пз
|Флорентину
|25
|пз
|Эксекиэль Паласиос
|38
|пз
|Дайдзэн Маэда
|10
|пз
|Хулио Энсисо
|11
|пз
|Джейден Филоген
|19
|нп
|Эмерсонн
Главные тренеры
|Роберто де Дзерби
|Гари О'Нил
История личных встреч
|22.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 4
|10.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 2
|22.08.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|10
|27
| 2
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|10
|22
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|10
|21
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|10
|18
| 5
Лига Европы
|Челси
|10
|16
| 6
Лига Европы
|Эвертон
|10
|16
| 7
Лига конференций
|Борнмут
|10
|15
|8
|Брентфорд
|10
|14
|9
|Лидс Юнайтед
|10
|14
|10
|Астон Вилла
|10
|13
|11
|Тоттенхэм Хотспур
|10
|12
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|12
|13
|Халл Сити
|10
|11
|14
|Ипсвич Таун
|10
|11
|15
|Фулхэм
|10
|10
|16
|Ноттингем Форест
|10
|9
|17
|Ковентри Сити
|10
|9
| 18
Зона вылета
|Манчестер Юнайтед
|10
|8
| 19
Зона вылета
|Сандерленд
|10
|8
| 20
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|10
|7
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