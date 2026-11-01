Краковия - Ягеллония 21 Ноября прямая трансляция
Стадион: Краковия имени Юзефа Пилсудского (Краков, Польша), вместимость: 15016
21 Ноября 2026 года в 16:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 15-й тур
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Краковия
Краков
Ягеллония
Белосток
Главные тренеры
|Адриан Семенец
История личных встреч
|14.02.2026
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|0 : 0
|10.08.2025
|Польша — Экстракласса
|4-й тур
|5 : 2
|23.02.2025
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|2 : 2
|17.08.2024
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|2 : 4
|14.04.2024
|Польша - Экстракласса
|28-й тур
|1 : 3
|08.10.2023
|Польша - Экстракласса
|11-й тур
|2 : 4
|20.05.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 33-й тур
|1 : 1
|05.11.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 16-й тур
|1 : 0
|19.02.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 22-й тур
|0 : 0
|21.08.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 5-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лех П
|13
|32
| 2
Лига чемпионов
|Гурник З
|14
|31
| 3
Лига Европы
|Легия
|14
|24
| 4
Лига конференций
|Погонь
|13
|24
|5
|Висла Кр
|14
|24
|6
|Заглембе Л
|14
|23
|7
|Пяст
|14
|22
|8
|Ягеллония
|13
|21
|9
|ГКС Катовице
|14
|21
|10
|Мотор
|14
|19
|11
|Корона
|14
|18
|12
|Висла Плоцк
|13
|15
|13
|Видзев
|14
|14
|14
|Радомяк
|14
|14
|15
|Краковия
|14
|12
| 16
Зона вылета
|Ракув
|14
|12
| 17
Зона вылета
|Шлёнск
|14
|10
| 18
Зона вылета
|Вечиста Краков
|14
|8
Кто победит?
0 голосов болельщиков