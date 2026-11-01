Борнмут - Ноттингем Форест 21 Ноября прямая трансляция
Стадион: Виталити (Борнмут, Англия), вместимость: 12000
21 Ноября 2026 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Адам Херцег (Англия);
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
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Составы команд
Борнмут
Борнмут
Ноттингем Форест
Ноттингем
|1
|вр
|Джордже Петрович
|15
|зщ
|Адам Смит
|5
|зщ
|Джеймс Хилл
|14
|зщ
|Антониу Силва
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|12
|пз
|Тайлер Адамс
|16
|пз
|Маркус Таверньер
|10
|пз
|Райан Кристи
|19
|пз
|Джастин Клюйверт
|11
|нп
|Бен Гэннон-Доук
|9
|нп
|Эванилсон
|26
|вр
|Матц Селс
|31
|зщ
|Никола Миленкович
|5
|зщ
|Мурилло
|23
|зщ
|Жаир Кунья
|25
|зщ
|Лука Нец
|22
|пз
|Райан Йейтс
|6
|пз
|Ибраим Сангаре
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|27
|пз
|Даниэль Муньос
|24
|пз
|Джеймс Макэйти
|19
|нп
|Лиам Делап
Главные тренеры
|Марко Розе
|Оливер Гласнер
История личных встреч
|24.05.2026
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 1
|26.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 0
|25.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|5 : 0
|17.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|04.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|23.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 3
|21.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 1
|03.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 3
|03.05.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 33-й тур
|1 : 0
|14.08.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|10
|27
| 2
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|10
|22
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|10
|21
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|10
|18
| 5
Лига Европы
|Челси
|10
|16
| 6
Лига Европы
|Эвертон
|10
|16
| 7
Лига конференций
|Борнмут
|10
|15
|8
|Брентфорд
|10
|14
|9
|Лидс Юнайтед
|10
|14
|10
|Астон Вилла
|10
|13
|11
|Тоттенхэм Хотспур
|10
|12
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|12
|13
|Халл Сити
|10
|11
|14
|Ипсвич Таун
|10
|11
|15
|Фулхэм
|10
|10
|16
|Ноттингем Форест
|10
|9
|17
|Ковентри Сити
|10
|9
| 18
Зона вылета
|Манчестер Юнайтед
|10
|8
| 19
Зона вылета
|Сандерленд
|10
|8
| 20
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|10
|7
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