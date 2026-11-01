Борнмут - Ноттингем Форест 21 Ноября прямая трансляция

Стадион: Виталити (Борнмут, Англия), вместимость: 12000 21 Ноября 2026 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига , 11-й тур Главный судья: Адам Херцег (Англия);

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

на матч

Составы команд Борнмут Борнмут Ноттингем Форест Ноттингем 1 вр Джордже Петрович 15 зщ Адам Смит 5 зщ Джеймс Хилл 14 зщ Антониу Силва 3 зщ Адриен Трюффер 12 пз Тайлер Адамс 16 пз Маркус Таверньер 10 пз Райан Кристи 19 пз Джастин Клюйверт 11 нп Бен Гэннон-Доук 9 нп Эванилсон 26 вр Матц Селс 31 зщ Никола Миленкович 5 зщ Мурилло 23 зщ Жаир Кунья 25 зщ Лука Нец 22 пз Райан Йейтс 6 пз Ибраим Сангаре 10 пз Морган Гиббс-Уайт 27 пз Даниэль Муньос 24 пз Джеймс Макэйти 19 нп Лиам Делап Главные тренеры Марко Розе Оливер Гласнер История личных встреч 24.05.2026 Англия — Премьер-лига 38-й тур 1 : 1 26.10.2025 Англия — Премьер-лига 9-й тур 2 : 0 25.01.2025 Англия — Премьер-лига 23-й тур 5 : 0 17.08.2024 Англия — Премьер-лига 1-й тур 1 : 1 04.02.2024 Англия - Премьер-лига 23-й тур 1 : 1 23.12.2023 Англия - Премьер-лига 18-й тур 2 : 3 21.01.2023 Англия - Премьер-лига 21-й тур 1 : 1 03.09.2022 Англия - Премьер-лига 6-й тур 2 : 3 03.05.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур 1 : 0 14.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур 1 : 2 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Арсенал 10 27 2 Лига чемпионов Брайтон энд Хоув Альбион 10 22 3 Лига чемпионов Манчестер Сити 10 21 4 Лига чемпионов Ливерпуль 10 18 5 Лига Европы Челси 10 16 6 Лига Европы Эвертон 10 16 7 Лига конференций Борнмут 10 15 8 Брентфорд 10 14 9 Лидс Юнайтед 10 14 10 Астон Вилла 10 13 11 Тоттенхэм Хотспур 10 12 12 Ньюкасл Юнайтед 10 12 13 Халл Сити 10 11 14 Ипсвич Таун 10 11 15 Фулхэм 10 10 16 Ноттингем Форест 10 9 17 Ковентри Сити 10 9 18 Зона вылета Манчестер Юнайтед 10 8 19 Зона вылета Сандерленд 10 8 20 Зона вылета Кристал Пэлас 10 7