Лацио - Лечче 21 Ноября прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
21 Ноября 2026 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 12-й тур
Главный судья: Маттео Марченаро (Генуя, Италия);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Лацио
Рим
Лечче
Лечче
|35
|вр
|Христос Мандас
|15
|зщ
|Романо Флориани
|2
|зщ
|Диогу Лейте
|25
|зщ
|Оливер Нильсен
|3
|зщ
|Лука Пеллегрини
|6
|пз
|Николо Ровелла
|21
|пз
|Реда Белахьяне
|24
|пз
|Кеннет Тейлор
|11
|нп
|Густав Исаксен
|9
|нп
|Андреа Пинамонти
|14
|нп
|Тейянни Нослин
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|4
|зщ
|Киалонда Гаспар
|2
|зщ
|Али Дембеле
|17
|зщ
|Данилу Вейга
|44
|зщ
|Тьягу Габриэл
|25
|зщ
|Антонино Галло
|77
|пз
|Мохамед Каба
|79
|пз
|Умар Нгом
|14
|пз
|Юссеф Мале
|9
|нп
|Никола Штулич
|7
|нп
|Амар Фатах
Главные тренеры
|Дженнаро Гаттузо
|Эусебио Ди Франческо
История личных встреч
|24.01.2026
|Италия — Серия А
|22-й тур
|0 : 0
|23.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|2 : 0
|25.05.2025
|Италия — Серия А
|38-й тур
|0 : 1
|21.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 2
|14.01.2024
|Италия - Серия А
|20-й тур
|1 : 0
|20.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|2 : 1
|12.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 35-й тур
|2 : 2
|04.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 16-й тур
|2 : 1
|07.07.2020
|Италия - Серия А
|31-й тур
|2 : 1
|10.11.2019
|Италия - Серия А
|12-й тур
|4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лацио
|11
|29
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|11
|28
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|11
|27
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|11
|24
| 5
Лига Европы
|Комо
|11
|23
| 6
Лига конференций
|Фрозиноне
|11
|20
|7
|Ювентус
|11
|18
|8
|Болонья
|11
|17
|9
|Кальяри
|11
|16
|10
|Наполи
|11
|15
|11
|Торино
|11
|14
|12
|Аталанта
|11
|14
|13
|Дженоа
|11
|13
|14
|Лечче
|11
|10
|15
|Фиорентина
|11
|9
|16
|Парма
|11
|8
|17
|Сассуоло
|11
|8
| 18
Зона вылета
|Монца
|11
|7
| 19
Зона вылета
|Венеция
|11
|6
| 20
Зона вылета
|Удинезе
|11
|5
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