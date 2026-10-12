Ковентри Сити - Кристал Пэлас 21 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ковентри Билдинг Арена (Ковентри, Англия), вместимость: 32609
21 Ноября 2026 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Кристал Пэлас
Лондон
|19
|вр
|Карл Рашворт
|27
|зщ
|Милан ван Эвейк
|12
|зщ
|Стивен Мфуни
|2
|зщ
|Итан Пиннок
|3
|зщ
|Джей Дасилва
|8
|пз
|Калеб Йиренки
|29
|пз
|Виктор Торп
|7
|пз
|Тацухиро Сакамото
|5
|пз
|Джек Рудони
|34
|пз
|Янн Гбоу
|14
|нп
|Тайво Авонийи
|1
|вр
|Дин Хендерсон
|26
|зщ
|Крис Ричардс
|5
|зщ
|Аксель Дисаси
|8
|пз
|Хефферсон Лерма
|30
|пз
|Оскар Мингеса
|23
|пз
|Квинтен Тимбер
|3
|пз
|Тайрик Митчелл
|20
|пз
|Адам Уортон
|9
|пз
|Эдди Нкетиа
|18
|пз
|Даити Камада
|10
|нп
|Йереми Пино
Главные тренеры
|Фрэнк Лэмпард
|Пьер Саж
|Томас Франк
История личных встреч
|06.11.2026
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 1
|31.10.2026
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 1
|24.10.2026
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 1
|19.10.2026
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 1
|12.10.2026
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|10
|27
| 2
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|10
|22
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|10
|21
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|10
|18
| 5
Лига Европы
|Челси
|10
|16
| 6
Лига Европы
|Эвертон
|10
|16
| 7
Лига конференций
|Борнмут
|10
|15
|8
|Брентфорд
|10
|14
|9
|Лидс Юнайтед
|10
|14
|10
|Астон Вилла
|10
|13
|11
|Тоттенхэм Хотспур
|10
|12
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|12
|13
|Халл Сити
|10
|11
|14
|Ипсвич Таун
|10
|11
|15
|Фулхэм
|10
|10
|16
|Ноттингем Форест
|10
|9
|17
|Ковентри Сити
|10
|9
| 18
Зона вылета
|Манчестер Юнайтед
|10
|8
| 19
Зона вылета
|Сандерленд
|10
|8
| 20
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|10
|7
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