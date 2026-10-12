Ковентри Сити - Кристал Пэлас 21 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ковентри Билдинг Арена (Ковентри, Англия), вместимость: 32609 21 Ноября 2026 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига , 11-й тур Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Ковентри Сити Ковентри Кристал Пэлас Лондон 19 вр Карл Рашворт 27 зщ Милан ван Эвейк 12 зщ Стивен Мфуни 2 зщ Итан Пиннок 3 зщ Джей Дасилва 8 пз Калеб Йиренки 29 пз Виктор Торп 7 пз Тацухиро Сакамото 5 пз Джек Рудони 34 пз Янн Гбоу 14 нп Тайво Авонийи 1 вр Дин Хендерсон 26 зщ Крис Ричардс 5 зщ Аксель Дисаси 8 пз Хефферсон Лерма 30 пз Оскар Мингеса 23 пз Квинтен Тимбер 3 пз Тайрик Митчелл 20 пз Адам Уортон 9 пз Эдди Нкетиа 18 пз Даити Камада 10 нп Йереми Пино Главные тренеры Фрэнк Лэмпард Пьер Саж Томас Франк История личных встреч 06.11.2026 Англия — Премьер-лига 10-й тур 3 : 1 31.10.2026 Англия — Премьер-лига 9-й тур 3 : 1 24.10.2026 Англия — Премьер-лига 8-й тур 0 : 1 19.10.2026 Англия — Премьер-лига 7-й тур 3 : 1 12.10.2026 Англия — Премьер-лига 6-й тур 4 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Арсенал 10 27 2 Лига чемпионов Брайтон энд Хоув Альбион 10 22 3 Лига чемпионов Манчестер Сити 10 21 4 Лига чемпионов Ливерпуль 10 18 5 Лига Европы Челси 10 16 6 Лига Европы Эвертон 10 16 7 Лига конференций Борнмут 10 15 8 Брентфорд 10 14 9 Лидс Юнайтед 10 14 10 Астон Вилла 10 13 11 Тоттенхэм Хотспур 10 12 12 Ньюкасл Юнайтед 10 12 13 Халл Сити 10 11 14 Ипсвич Таун 10 11 15 Фулхэм 10 10 16 Ноттингем Форест 10 9 17 Ковентри Сити 10 9 18 Зона вылета Манчестер Юнайтед 10 8 19 Зона вылета Сандерленд 10 8 20 Зона вылета Кристал Пэлас 10 7