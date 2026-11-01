Колос - Харьков 21 Ноября прямая трансляция
Стадион: Колос (Борисполь, Украина), вместимость: 7500
21 Ноября 2026 года в 14:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 13-й тур
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Колос
Ковалёвка
Металлист 1925
Харьков
История личных встреч
|04.04.2026
|Украина — Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 0
|28.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 0
|07.04.2024
|Украина - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|24.09.2023
|Украина - Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 0
|09.04.2023
|Украина - Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 0
|30.09.2022
|Украина - Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 0
|04.12.2021
|Украина - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 1
|30.07.2021
|Украина - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
|26.04.2019
|Украина - Первая лига
|25-й тур
|0 : 0
|22.09.2018
|Украина - Первая лига
|10-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Шахтёр
|12
|29
| 2
Лига конференций
|Полесье
|11
|28
| 3
Лига конференций
|Динамо К
|11
|23
|4
|Металлист 1925
|9
|21
|5
|Карпаты
|11
|19
|6
|ЛНЗ Черкассы
|11
|18
|7
|Заря
|12
|18
|8
|Буковина
|12
|13
|9
|Колос
|10
|12
|10
|Эпицентр
|12
|10
|11
|Черноморец
|11
|9
|12
|Левый Берег
|11
|9
| 13
Стыковая зона
|Верес
|12
|9
| 14
Стыковая зона
|Оболонь-Бровар
|11
|8
| 15
Зона вылета
|Кудровка
|12
|8
| 16
Зона вылета
|Кривбасс
|10
|7
Кто победит?
0 голосов болельщиков