Коджаэлиспор - Фенербахче 21 Ноября прямая трансляция

Стадион: Коджаэли (Измит, Турция), вместимость: 34712 21 Ноября 2026 года в 19:00 (+03:00). Турция — Суперлига , 12-й тур

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Коджаэлиспор Измит Фенербахче Стамбул Главные тренеры Эмре Белёзоглу История личных встреч 02.02.2026 Турция — Суперлига 20-й тур 0 : 2 23.08.2025 Турция — Суперлига 3-й тур 3 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Галатасарай 11 28 2 Лига чемпионов Трабзонспор 11 25 3 Лига Европы Амед 11 23 4 Лига конференций Бешикташ 11 22 5 Касымпаша 11 20 6 Фенербахче 11 19 7 Коджаэлиспор 11 19 8 Истанбул Башакшехир 11 17 9 Чорум 11 16 10 Гёзтепе 11 15 11 Ризеспор 11 14 12 Эрзурумспор 11 14 13 Аланьяспор 11 12 14 Генчлербирлиги 11 11 15 Коньяспор 11 8 16 Зона вылета Газиантеп 11 8 17 Зона вылета Самсунспор 11 7 18 Зона вылета Эюпспор 11 3