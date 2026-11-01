Коджаэлиспор - Фенербахче 21 Ноября прямая трансляция
Стадион: Коджаэли (Измит, Турция), вместимость: 34712
21 Ноября 2026 года в 19:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 12-й тур
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
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Составы команд
Коджаэлиспор
Измит
Фенербахче
Стамбул
Главные тренеры
|Эмре Белёзоглу
История личных встреч
|02.02.2026
|Турция — Суперлига
|20-й тур
|0 : 2
|23.08.2025
|Турция — Суперлига
|3-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|11
|28
| 2
Лига чемпионов
|Трабзонспор
|11
|25
| 3
Лига Европы
|Амед
|11
|23
| 4
Лига конференций
|Бешикташ
|11
|22
|5
|Касымпаша
|11
|20
|6
|Фенербахче
|11
|19
|7
|Коджаэлиспор
|11
|19
|8
|Истанбул Башакшехир
|11
|17
|9
|Чорум
|11
|16
|10
|Гёзтепе
|11
|15
|11
|Ризеспор
|11
|14
|12
|Эрзурумспор
|11
|14
|13
|Аланьяспор
|11
|12
|14
|Генчлербирлиги
|11
|11
|15
|Коньяспор
|11
|8
| 16
Зона вылета
|Газиантеп
|11
|8
| 17
Зона вылета
|Самсунспор
|11
|7
| 18
Зона вылета
|Эюпспор
|11
|3
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