Рубин - Зенит 21 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ак Барс Арена (Казань, Россия), вместимость: 45379
21 Ноября 2026 года в 17:30 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 15-й тур
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
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Составы команд
Рубин
Казань
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
|Олег Александрович Кузьмин (и.о.)
|Сергей Богданович Семак
История личных встреч
|30.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 0
|30.09.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 5-й тур
|0 : 1
|12.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 2-й тур
|3 : 0
|27.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 2
|30.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|22-й тур
|4 : 0
|17.09.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 4-й тур
|2 : 0
|14.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 2-й тур
|0 : 1
|27.07.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 4
|24.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 2
|17.09.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|14
|31
|2
|Динамо М
|14
|31
|3
|Спартак М
|14
|29
|4
|Краснодар
|14
|26
|5
|ЦСКА
|14
|26
|6
|Ростов
|14
|19
|7
|Крылья Советов
|14
|18
|8
|Рубин
|14
|18
|9
|Балтика
|14
|17
|10
|Оренбург
|14
|17
|11
|Динамо Мх
|14
|16
|12
|Ахмат
|14
|14
| 13
Стыковая зона
|Родина
|14
|12
| 14
Стыковая зона
|Акрон
|14
|12
| 15
Зона вылета
|Локомотив М
|14
|11
| 16
Зона вылета
|Факел
|14
|6
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