Рубин - Зенит 21 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ак Барс Арена (Казань, Россия), вместимость: 45379 21 Ноября 2026 года в 17:30 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига , 15-й тур

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Рубин Казань Зенит Санкт-Петербург Главные тренеры Олег Александрович Кузьмин (и.о.) Сергей Богданович Семак История личных встреч 30.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур 1 : 0 30.09.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 5-й тур 0 : 1 12.08.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 2-й тур 3 : 0 27.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур 2 : 2 30.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур 4 : 0 17.09.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 4-й тур 2 : 0 14.08.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 2-й тур 0 : 1 27.07.2024 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур 0 : 4 24.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 21-й тур 0 : 2 17.09.2023 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур 0 : 3 Турнирная таблица № Команда И О 1 Зенит 14 31 2 Динамо М 14 31 3 Спартак М 14 29 4 Краснодар 14 26 5 ЦСКА 14 26 6 Ростов 14 19 7 Крылья Советов 14 18 8 Рубин 14 18 9 Балтика 14 17 10 Оренбург 14 17 11 Динамо Мх 14 16 12 Ахмат 14 14 13 Стыковая зона Родина 14 12 14 Стыковая зона Акрон 14 12 15 Зона вылета Локомотив М 14 11 16 Зона вылета Факел 14 6