Унион - РБ Лейпциг 21 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22467
21 Ноября 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 10-й тур
Главный судья: Кристиан Дингерт (Таллихтенберг, Германия);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Унион
Берлин
РБ Лейпциг
Лейпциг
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|17
|зщ
|Деррик Кён
|4
|зщ
|Зено ван ден Босх
|5
|зщ
|Марвин Фридрих
|19
|пз
|Яник Хаберер
|13
|пз
|Андраш Шефер
|30
|пз
|Кастриот Имери
|8
|пз
|Рани Хедира
|9
|пз
|Ливан Бурджу
|20
|пз
|Михел Эбишер
|21
|нп
|Тим Скарке
|26
|вр
|Мартен Вандевордт
|17
|зщ
|Ридле Баку
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|22
|зщ
|Давид Раум
|21
|пз
|Нейл Эль-Айнауи
|10
|пз
|Браян Груда
|6
|пз
|Эзехил Банзюзи
|27
|нп
|Тидиам Гомис
|28
|нп
|Кристофер Нкунку
|40
|нп
|Ромуло
Главные тренеры
|Мартин Гастон Демикелис
История личных встреч
|24.04.2026
|Германия — Бундеслига
|31-й тур
|3 : 1
|12.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|3 : 1
|01.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|0 : 0
|14.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|0 : 0
|04.02.2024
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|2 : 0
|03.09.2023
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|0 : 3
|11.02.2023
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 2
|20.08.2022
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|2 : 1
|23.04.2022
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 2
|20.04.2022
|Кубок Германии
|1/2 финала
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|9
|21
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|9
|21
| 3
Лига чемпионов
|Фрайбург
|9
|19
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|9
|18
| 5
Лига Европы
|Байер
|9
|16
| 6
Лига конференций
|Вердер
|9
|15
|7
|Эльферсберг
|9
|13
|8
|Штутгарт
|9
|12
|9
|Хоффенхайм
|9
|12
|10
|Айнтрахт Ф
|9
|12
|11
|Гамбург
|9
|12
|12
|Майнц
|9
|10
|13
|Падерборн 07
|9
|10
|14
|Аугсбург
|9
|9
|15
|Кёльн
|9
|9
| 16
Стыковая зона
|Унион
|9
|7
| 17
Зона вылета
|Шальке-04
|9
|6
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|9
|4
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