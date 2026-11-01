Боруссия М - Боруссия Д 21 Ноября прямая трансляция
Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
21 Ноября 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 10-й тур
Главный судья: Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой, Германия);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Боруссия Д
Дортмунд
|33
|вр
|Даниэль Бац
|4
|зщ
|Кевин Дикс
|2
|зщ
|Фабио Кьяродия
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|20
|зщ
|Давид Херольд
|16
|пз
|Филипп Зандер
|47
|пз
|Zento Uno
|10
|пз
|Флориан Нойхаус
|25
|пз
|Робин Хак
|36
|пз
|Ваэль Мохиа
|18
|нп
|Суто Матино
|1
|вр
|Грегор Кобель
|39
|зщ
|Филиппо Мане
|22
|зщ
|Жоан Гаду
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|24
|пз
|Даниэль Свенссон
|7
|пз
|Джоб Беллингем
|25
|пз
|Йоей Верман
|8
|пз
|Феликс Нмеча
|19
|пз
|Константинос Карецас
|21
|нп
|Фабиу Силва
|14
|нп
|Максимилиан Байер
Главные тренеры
|Александер Блессин
|Нико Ковач
История личных встреч
|03.05.2026
|Германия — Бундеслига
|32-й тур
|1 : 0
|19.12.2025
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|2 : 0
|20.04.2025
|Германия — Бундеслига
|30-й тур
|3 : 2
|07.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|1 : 1
|13.04.2024
|Германия — Бундеслига
|29-й тур
|1 : 2
|25.11.2023
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|4 : 2
|13.05.2023
|Германия — Бундеслига
|32-й тур
|5 : 2
|11.11.2022
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|4 : 2
|20.02.2022
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|6 : 0
|25.09.2021
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|9
|21
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|9
|21
| 3
Лига чемпионов
|Фрайбург
|9
|19
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|9
|18
| 5
Лига Европы
|Байер
|9
|16
| 6
Лига конференций
|Вердер
|9
|15
|7
|Эльферсберг
|9
|13
|8
|Штутгарт
|9
|12
|9
|Хоффенхайм
|9
|12
|10
|Айнтрахт Ф
|9
|12
|11
|Гамбург
|9
|12
|12
|Майнц
|9
|10
|13
|Падерборн 07
|9
|10
|14
|Аугсбург
|9
|9
|15
|Кёльн
|9
|9
| 16
Стыковая зона
|Унион
|9
|7
| 17
Зона вылета
|Шальке-04
|9
|6
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|9
|4
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