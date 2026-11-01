Сочи - Велес 21 Ноября прямая трансляция
21 Ноября 2026 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 18-й тур
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Сочи
Сочи
Велес
Москва
Главные тренеры
|Игорь Витальевич Осинькин
|Алексей Борисович Стукалов
История личных встреч
|14.09.2026
|Россия — Лига Pari
|11-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|17
|46
| 2
Повышение
|Торпедо М
|18
|35
| 3
Плей-офф за повышение
|Урал
|17
|34
| 4
Плей-офф за повышение
|Сочи
|18
|33
|5
|Велес
|19
|31
|6
|Спартак Кс
|18
|29
|7
|Шинник
|18
|27
|8
|Челябинск
|18
|24
|9
|Уфа
|18
|23
|10
|Волга Ул
|19
|22
|11
|Ротор
|17
|21
|12
|СКА-Хабаровск
|18
|19
|13
|Арсенал Т
|17
|19
|14
|Ленинградец
|18
|18
|15
|Енисей
|17
|17
| 16
Зона вылета
|КАМАЗ
|17
|14
| 17
Зона вылета
|Нефтехимик
|17
|13
| 18
Зона вылета
|Текстильщик
|17
|11
Кто победит?
0 голосов болельщиков