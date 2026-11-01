Комо - Кальяри 21 Ноября прямая трансляция
Стадион: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия), вместимость: 13602
21 Ноября 2026 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 12-й тур
Главный судья: Андреа Кальцавара (Италия);
Стартовый состав
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Составы команд
Комо
Комо
Кальяри
Кальяри
|97
|вр
|Роберт Санчес
|4
|зщ
|Хакобо Рамон
|3
|зщ
|Алекс Валье
|2
|зщ
|Марк-Оливер Кемпф
|27
|зщ
|Ян Коуто
|5
|пз
|Максимо Перроне
|10
|пз
|Николас Пас
|7
|пз
|Лукаш Да Кунья
|20
|пз
|Мартин Батурина
|6
|пз
|Луис Милья
|9
|нп
|Анастасиос Дувикас
|1
|вр
|Элия Каприле
|14
|зщ
|Алессандро Дейола
|15
|зщ
|Хуан Родригес
|2
|зщ
|Зе Педру
|22
|пз
|Raphael Kofler
|8
|пз
|Мишель Адопо
|4
|пз
|Алессандро Романо
|36
|пз
|Nicola Grandu
|70
|пз
|Даниэль Мальдини
|9
|нп
|Кевин Карлос
|31
|нп
|Поль Менди
Главные тренеры
|Сеск Фабрегас
|Фабио Пизакане
История личных встреч
|07.03.2026
|Италия — Серия А
|28-й тур
|1 : 2
|08.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 0
|10.05.2025
|Италия — Серия А
|36-й тур
|3 : 1
|26.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|1 : 1
|14.01.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 20-й тур
|2 : 0
|13.08.2022
|Италия - Серия B
|Серия В. 1-й тур
|1 : 1
|19.04.2016
|Италия - Серия B
|Серия B. 37-й тур
|1 : 1
|06.12.2015
|Италия - Серия B
|Серия B. 16-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лацио
|11
|29
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|11
|28
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|11
|27
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|11
|24
| 5
Лига Европы
|Комо
|11
|23
| 6
Лига конференций
|Фрозиноне
|11
|20
|7
|Ювентус
|11
|18
|8
|Болонья
|11
|17
|9
|Кальяри
|11
|16
|10
|Наполи
|11
|15
|11
|Торино
|11
|14
|12
|Аталанта
|11
|14
|13
|Дженоа
|11
|13
|14
|Лечче
|11
|10
|15
|Фиорентина
|11
|9
|16
|Парма
|11
|8
|17
|Сассуоло
|11
|8
| 18
Зона вылета
|Монца
|11
|7
| 19
Зона вылета
|Венеция
|11
|6
| 20
Зона вылета
|Удинезе
|11
|5
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