Эльферсберг - Фрайбург 21 Ноября прямая трансляция
Стадион: Урсафарм-Арена ан дер Кайзерлинде (Шпизен-Эльверсберг, Германия), вместимость: 11150
21 Ноября 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 10-й тур
Главный судья: Рихард Хемпель (Германия);
Стартовый состав
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Составы команд
Эльферсберг
Шпизен-Эльверсберг
Фрайбург
Фрайбург
|20
|вр
|Николас Криштоф
|26
|зщ
|Luca Sirch
|3
|зщ
|Флорьян ле Жонкур
|31
|зщ
|Максимилиан Рор
|21
|зщ
|Лассе Гюнтер
|43
|пз
|Феликс Кайдел
|8
|пз
|Лукаш Поремба
|25
|пз
|Лукас Петков
|40
|пз
|Франсис-Икечукву Оньека
|7
|пз
|Морис Краттенмахер
|42
|нп
|Давид Моква
|1
|вр
|Мио Бакхаус
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|33
|зщ
|Жорди Макенго
|3
|зщ
|Филипп Линхарт
|29
|зщ
|Филипп Трой
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|16
|пз
|Янник Энгельхардт
|19
|пз
|Ян-Никлас Бесте
|14
|пз
|Юито Судзуки
|7
|пз
|Дерри Шерхант
|31
|нп
|Игор Матанович
Главные тренеры
|Юлиан Шустер
История личных встреч
|07.11.2026
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|2 : 1
|30.10.2026
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|4 : 1
|27.10.2026
|Кубок Германии
|1/16 финала
|0 : 2
|24.10.2026
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|4 : 0
|17.10.2026
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|4 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|9
|21
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|9
|21
| 3
Лига чемпионов
|Фрайбург
|9
|19
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|9
|18
| 5
Лига Европы
|Байер
|9
|16
| 6
Лига конференций
|Вердер
|9
|15
|7
|Эльферсберг
|9
|13
|8
|Штутгарт
|9
|12
|9
|Хоффенхайм
|9
|12
|10
|Айнтрахт Ф
|9
|12
|11
|Гамбург
|9
|12
|12
|Майнц
|9
|10
|13
|Падерборн 07
|9
|10
|14
|Аугсбург
|9
|9
|15
|Кёльн
|9
|9
| 16
Стыковая зона
|Унион
|9
|7
| 17
Зона вылета
|Шальке-04
|9
|6
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|9
|4
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