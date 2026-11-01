Манчестер Сити - Фулхэм 21 Ноября прямая трансляция

Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097 21 Ноября 2026 года в 15:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига , 11-й тур Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Манчестер Сити Манчестер Фулхэм Лондон 1 вр Джанлуиджи Доннарумма 3 зщ Рубен Диаш 22 зщ Витор Рейс 24 зщ Йошко Гвардиол 82 пз Рико Льюис 5 пз Эллиот Андерсон 17 пз Энцо Фернандес 7 пз Илиман Ндиайе 11 пз Жереми Доку 10 нп Райан Шерки 9 нп Эрлинг Холанд 1 вр Бернд Лено 21 зщ Тимоти Кастань 22 зщ Давид Аффенгрубер 3 зщ Кэлвин Бейсси 33 зщ Энтони Робинсон 16 пз Сандер Берге 19 пз Ши Чарльз 14 пз Оскар Бобб 24 пз Джош Кинг 17 пз Алекс Айуоби 7 нп Гонсало Гарсия Главные тренеры Энцо Мареска Альваро Арбелоа История личных встреч 11.02.2026 Англия — Премьер-лига 26-й тур 3 : 0 02.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур 4 : 5 25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур 0 : 2 05.10.2024 Англия — Премьер-лига 7-й тур 3 : 2 11.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур 0 : 4 02.09.2023 Англия - Премьер-лига 4-й тур 5 : 1 30.04.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур 1 : 2 05.11.2022 Англия - Премьер-лига 15-й тур 2 : 1 05.02.2022 Кубок Англии 1/16 финала 4 : 1 13.03.2021 Англия - Премьер-лига 28-й тур 0 : 3 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Арсенал 10 27 2 Лига чемпионов Брайтон энд Хоув Альбион 10 22 3 Лига чемпионов Манчестер Сити 10 21 4 Лига чемпионов Ливерпуль 10 18 5 Лига Европы Челси 10 16 6 Лига Европы Эвертон 10 16 7 Лига конференций Борнмут 10 15 8 Брентфорд 10 14 9 Лидс Юнайтед 10 14 10 Астон Вилла 10 13 11 Тоттенхэм Хотспур 10 12 12 Ньюкасл Юнайтед 10 12 13 Халл Сити 10 11 14 Ипсвич Таун 10 11 15 Фулхэм 10 10 16 Ноттингем Форест 10 9 17 Ковентри Сити 10 9 18 Зона вылета Манчестер Юнайтед 10 8 19 Зона вылета Сандерленд 10 8 20 Зона вылета Кристал Пэлас 10 7