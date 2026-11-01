Манчестер Сити - Фулхэм 21 Ноября прямая трансляция
Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
21 Ноября 2026 года в 15:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
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Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Фулхэм
Лондон
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|22
|зщ
|Витор Рейс
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|82
|пз
|Рико Льюис
|5
|пз
|Эллиот Андерсон
|17
|пз
|Энцо Фернандес
|7
|пз
|Илиман Ндиайе
|11
|пз
|Жереми Доку
|10
|нп
|Райан Шерки
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|1
|вр
|Бернд Лено
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|22
|зщ
|Давид Аффенгрубер
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|16
|пз
|Сандер Берге
|19
|пз
|Ши Чарльз
|14
|пз
|Оскар Бобб
|24
|пз
|Джош Кинг
|17
|пз
|Алекс Айуоби
|7
|нп
|Гонсало Гарсия
Главные тренеры
|Энцо Мареска
|Альваро Арбелоа
История личных встреч
|11.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 0
|02.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|4 : 5
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|0 : 2
|05.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 2
|11.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|0 : 4
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|5 : 1
|30.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 2
|05.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|05.02.2022
|Кубок Англии
|1/16 финала
|4 : 1
|13.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|10
|27
| 2
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|10
|22
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|10
|21
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|10
|18
| 5
Лига Европы
|Челси
|10
|16
| 6
Лига Европы
|Эвертон
|10
|16
| 7
Лига конференций
|Борнмут
|10
|15
|8
|Брентфорд
|10
|14
|9
|Лидс Юнайтед
|10
|14
|10
|Астон Вилла
|10
|13
|11
|Тоттенхэм Хотспур
|10
|12
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|12
|13
|Халл Сити
|10
|11
|14
|Ипсвич Таун
|10
|11
|15
|Фулхэм
|10
|10
|16
|Ноттингем Форест
|10
|9
|17
|Ковентри Сити
|10
|9
| 18
Зона вылета
|Манчестер Юнайтед
|10
|8
| 19
Зона вылета
|Сандерленд
|10
|8
| 20
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|10
|7
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