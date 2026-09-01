23:15 ()
Свернуть список

Реал Мадрид - Интер 08 Сентября прямая трансляция

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
08 Сентября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Реал Мадрид
Интер М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Интер М, которое состоится 08 Сентября 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Интер М
Милан, Италия
1 Бельгия вр Тибо Куртуа
24 Нидерланды зщ Дензел Думфрис
16 Франция зщ Ибраима Конате
4 Испания зщ Дин Хёйсен
17 Испания зщ Марк Кукурелья
22 Германия зщ Антонио Рюдигер
8 Уругвай пз Федерико Вальверде
5 Англия пз Джуд Беллингем
7 Бразилия пз Винисиус Жуниор
21 Марокко пз Браим Диас
10 Франция нп Килиан Мбаппе
1 Испания вр Хосеп Мартинес
31 Германия зщ Янн Биссекк
25 Швейцария зщ Мануэль Аканджи
95 Италия зщ Алессандро Бастони
17 Франция пз Анди Диуф
23 Италия пз Николо Барелла
20 Турция пз Хакан Чалханоглу
7 Польша пз Пётр Зелиньски
30 Бразилия пз Карлос Аугусто
10 Аргентина нп Лаутаро Мартинес
94 Италия нп Франческо Эспозито
Главные тренеры
Португалия Жозе Моуринью
Румыния Кристиан Киву
История личных встреч
07.12.2021 Лига чемпионов Группа D. 6-й тур Реал Мадрид2 : 0Интер М
15.09.2021 Лига чемпионов Группа D. 1-й тур Интер М0 : 1Реал Мадрид
25.11.2020 Лига чемпионов Группа B. 4-й тур Интер М0 : 2Реал Мадрид
03.11.2020 Лига чемпионов Группа B. 3-й тур Реал Мадрид3 : 2Интер М
27.07.2015 Международный кубок чемпионов - 2015 Китай Интер М0 : 3Реал Мадрид
27.07.2014 Международный кубок чемпионов - 2014 Группа A. 1-й тур Реал Мадрид1 : 1 2 : 3Интер М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Слован Бр00
2
1/8 финала
Фенербахче00
3
1/8 финала
Сабах00
4
1/8 финала
Будё-Глимт00
5
1/8 финала
Викинг00
6
1/8 финала
ЛАСК00
7
1/8 финала
АЕК Афины00
8
1/8 финала
Порту00
9
Плей-офф
Интер М00
10
Плей-офф
Славия П00
11
Плей-офф
Шахтёр00
12
Плей-офф
Астон Вилла00
13
Плей-офф
Реал Мадрид00
14
Плей-офф
Спортинг00
15
Плей-офф
Вильярреал00
16
Плей-офф
Манчестер Юнайтед00
17
Плей-офф
Боруссия Д00
18
Плей-офф
Бавария00
19
Плей-офф
Арсенал00
20
Плей-офф
ПСЖ00
21
Плей-офф
Наполи00
22
Плей-офф
Атлетико М00
23
Плей-офф
Комо00
24
Плей-офф
Фейеноорд00
25 Штутгарт00
26 РБ Лейпциг00
27 Брюгге00
28 Манчестер Сити00
29 Ланс00
30 Бетис00
31 Барселона00
32 Галатасарай00
33 Лилль00
34 ПСВ Эйндховен00
35 Ливерпуль00
36 Рома00
Кто победит?
23 голосов болельщиков
Реал Мадрид
74%
Ничья
13%
Интер
13%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close