Реал Мадрид - Интер 08 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Интер М, которое состоится 08 Сентября 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|24
|зщ
|Дензел Думфрис
|16
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Дин Хёйсен
|17
|зщ
|Марк Кукурелья
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|7
|пз
|Винисиус Жуниор
|21
|пз
|Браим Диас
|10
|нп
|Килиан Мбаппе
|1
|вр
|Хосеп Мартинес
|31
|зщ
|Янн Биссекк
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|17
|пз
|Анди Диуф
|23
|пз
|Николо Барелла
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|7
|пз
|Пётр Зелиньски
|30
|пз
|Карлос Аугусто
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
|94
|нп
|Франческо Эспозито
|Жозе Моуринью
|Кристиан Киву
|07.12.2021
|Лига чемпионов
|Группа D. 6-й тур
|2 : 0
|15.09.2021
|Лига чемпионов
|Группа D. 1-й тур
|0 : 1
|25.11.2020
|Лига чемпионов
|Группа B. 4-й тур
|0 : 2
|03.11.2020
|Лига чемпионов
|Группа B. 3-й тур
|3 : 2
|27.07.2015
|Международный кубок чемпионов - 2015
|Китай
|0 : 3
|27.07.2014
|Международный кубок чемпионов - 2014
|Группа A. 1-й тур
|1 : 1 2 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Слован Бр
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Фенербахче
|0
|0
| 3
1/8 финала
|Сабах
|0
|0
| 4
1/8 финала
|Будё-Глимт
|0
|0
| 5
1/8 финала
|Викинг
|0
|0
| 6
1/8 финала
|ЛАСК
|0
|0
| 7
1/8 финала
|АЕК Афины
|0
|0
| 8
1/8 финала
|Порту
|0
|0
| 9
Плей-офф
|Интер М
|0
|0
| 10
Плей-офф
|Славия П
|0
|0
| 11
Плей-офф
|Шахтёр
|0
|0
| 12
Плей-офф
|Астон Вилла
|0
|0
| 13
Плей-офф
|Реал Мадрид
|0
|0
| 14
Плей-офф
|Спортинг
|0
|0
| 15
Плей-офф
|Вильярреал
|0
|0
| 16
Плей-офф
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
| 17
Плей-офф
|Боруссия Д
|0
|0
| 18
Плей-офф
|Бавария
|0
|0
| 19
Плей-офф
|Арсенал
|0
|0
| 20
Плей-офф
|ПСЖ
|0
|0
| 21
Плей-офф
|Наполи
|0
|0
| 22
Плей-офф
|Атлетико М
|0
|0
| 23
Плей-офф
|Комо
|0
|0
| 24
Плей-офф
|Фейеноорд
|0
|0
|25
|Штутгарт
|0
|0
|26
|РБ Лейпциг
|0
|0
|27
|Брюгге
|0
|0
|28
|Манчестер Сити
|0
|0
|29
|Ланс
|0
|0
|30
|Бетис
|0
|0
|31
|Барселона
|0
|0
|32
|Галатасарай
|0
|0
|33
|Лилль
|0
|0
|34
|ПСВ Эйндховен
|0
|0
|35
|Ливерпуль
|0
|0
|36
|Рома
|0
|0