Крылья Советов - Факел 17 Октября прямая трансляция
Стадион: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия), вместимость: 44918
17 Октября 2026 года в 14:00 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 11-й тур
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Крылья Советов
Самара
Факел
Воронеж
Главные тренеры
|Сергей Александрович Булатов
|Олег Петрович Василенко
История личных встреч
|24.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
|11.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 0
|25.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 1
|02.09.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 0
|28.05.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 1
|27.11.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|1 : 0
|29.09.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|0 : 1
|19.08.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|17.04.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|37-й тур
|5 : 1
|24.10.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|17-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо М
|10
|22
|2
|ЦСКА
|10
|22
|3
|Зенит
|10
|21
|4
|Краснодар
|10
|21
|5
|Спартак М
|10
|20
|6
|Динамо Мх
|10
|12
|7
|Балтика
|10
|12
|8
|Оренбург
|10
|12
|9
|Рубин
|10
|12
|10
|Крылья Советов
|10
|12
|11
|Ахмат
|10
|11
|12
|Ростов
|10
|11
| 13
Стыковая зона
|Локомотив М
|10
|10
| 14
Стыковая зона
|Акрон
|10
|8
| 15
Зона вылета
|Родина
|10
|5
| 16
Зона вылета
|Факел
|10
|3
Кто победит?
0 голосов болельщиков