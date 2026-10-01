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Крылья Советов - Факел 17 Октября прямая трансляция

Стадион: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия), вместимость: 44918
17 Октября 2026 года в 14:00 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 11-й тур
Крылья Советов
Факел

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Составы команд
Крылья Советов
Самара
Факел
Воронеж
Главные тренеры
РоссияСергей Александрович Булатов
РоссияОлег Петрович Василенко
История личных встреч
24.05.2025Мир Российская Премьер-лига30-й турФакел1 : 1Крылья Советов
11.08.2024Мир Российская Премьер-лига4-й турКрылья Советов2 : 0Факел
25.04.2024Мир Российская Премьер-лига21-й турФакел0 : 1Крылья Советов
02.09.2023Мир Российская Премьер-лига7-й турКрылья Советов3 : 0Факел
28.05.2023Мир Российская Премьер-лига29-й турФакел2 : 1Крылья Советов
27.11.2022Fonbet Кубок РоссииГруппа BКрылья Советов1 : 0Факел
29.09.2022Fonbet Кубок РоссииГруппа BФакел0 : 1Крылья Советов
19.08.2022Мир Российская Премьер-лига6-й турКрылья Советов1 : 1Факел
17.04.2021ФНЛ - Первый дивизион37-й турКрылья Советов5 : 1Факел
24.10.2020ФНЛ - Первый дивизион17-й турФакел1 : 1Крылья Советов
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Динамо М1022
2 ЦСКА1022
3 Зенит1021
4 Краснодар1021
5 Спартак М1020
6 Динамо Мх1012
7 Балтика1012
8 Оренбург1012
9 Рубин1012
10 Крылья Советов1012
11 Ахмат1011
12 Ростов1011
13
Стыковая зона
Локомотив М1010
14
Стыковая зона
Акрон108
15
Зона вылета
Родина105
16
Зона вылета
Факел103
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Крылья Советов
0%
Ничья
0%
Факел
0%

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