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Жетысу - Кайсар 17 Октября прямая трансляция

17 Октября 2026 года в 14:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 23-й тур
Жетысу
Кайсар

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Составы команд
Жетысу
Талдыкорган
Кайсар
Кызылорда
История личных встреч
02.05.2026Казахстан — Премьер-лига8-й турКайсар1 : 1Жетысу
16.09.2025Казахстан — Премьер-лига23-й турЖетысу1 : 1Кайсар
31.05.2025Казахстан — Премьер-лига11-й турКайсар2 : 2Жетысу
24.08.2024Казахстан — Премьер-лига18-й турКайсар0 : 0Жетысу
22.06.2024Казахстан — Премьер-лига12-й турЖетысу1 : 2Кайсар
26.08.2023Казахстан - Премьер-лига21-й турКайсар1 : 1Жетысу
15.04.2023Казахстан - Премьер-лига6-й турЖетысу0 : 2Кайсар
24.10.2021Казахстан - Премьер-лига25-й турКайсар0 : 1Жетысу
23.05.2021Казахстан - Премьер-лига13-й турЖетысу2 : 0Кайсар
26.10.2020Казахстан - Премьер-лига15-й турЖетысу3 : 1Кайсар
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ордабасы2764
2
Лига конференций
Кайрат2760
3
Лига конференций
Астана2751
4 Актобе2745
5 Окжетпес2745
6 Елимай2741
7 Тобол2737
8 Улытау2735
9 Женис2732
10 Каспий2732
11 Кызыл-Жар2728
12 Атырау2726
13 Иртыш П2726
14 Кайсар2724
15
Зона вылета
Алтай2723
16
Зона вылета
Жетысу2722
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Жетысу
0%
Ничья
0%
Кайсар
0%

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