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Тобол - Женис 17 Октября прямая трансляция

17 Октября 2026 года в 15:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 23-й тур
Тобол
Женис

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Составы команд
Тобол
Костанай
Женис
Астана
История личных встреч
03.05.2026Казахстан — Премьер-лига8-й турЖенис1 : 0Тобол
29.06.2025Казахстан — Премьер-лига14-й турТобол2 : 2Женис
08.03.2025Казахстан — Премьер-лига2-й турЖенис0 : 0Тобол
04.10.2024Казахстан — Премьер-лига22-й турЖенис2 : 1Тобол
27.04.2024Казахстан — Премьер-лига6-й турТобол1 : 1Женис
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ордабасы2764
2
Лига конференций
Кайрат2760
3
Лига конференций
Астана2751
4 Актобе2745
5 Окжетпес2745
6 Елимай2741
7 Тобол2737
8 Улытау2735
9 Женис2732
10 Каспий2732
11 Кызыл-Жар2728
12 Атырау2726
13 Иртыш П2726
14 Кайсар2724
15
Зона вылета
Алтай2723
16
Зона вылета
Жетысу2722
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Тобол
0%
Ничья
0%
Женис
0%

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