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Ислочь - Минск 17 Октября прямая трансляция

Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
17 Октября 2026 года в 13:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 25-й тур
Ислочь
Минск

Стартовый состав
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Составы команд
Ислочь
Минский район
Минск
Минск
История личных встреч
29.05.2026Беларусь — Высшая лига10-й турМинск1 : 1Ислочь
17.08.2025Беларусь — Высшая лига18-й турМинск0 : 1Ислочь
06.04.2025Беларусь — Высшая лига3-й турИслочь1 : 1Минск
20.10.2024Беларусь — Высшая лига25-й турМинск3 : 2Ислочь
21.05.2024Беларусь — Высшая лига10-й турИслочь3 : 0Минск
02.12.2023Беларусь - Высшая лига30-й турМинск2 : 1Ислочь
08.07.2023Беларусь - Высшая лига15-й турИслочь0 : 0Минск
10.09.2022Беларусь - Высшая лига21-й турМинск1 : 5Ислочь
01.05.2022Беларусь - Высшая лига6-й турИслочь2 : 0Минск
20.11.2021Беларусь - Высшая лига29-й турМинск1 : 0Ислочь
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
МЛ Витебск2350
2
Лига конференций
Динамо Мн2349
3
Лига конференций
Ислочь2346
4 Неман2443
5 Динамо-Брест2443
6 Гомель2439
7 Витебск2437
8 Минск2434
9 Торпедо-БелАЗ2430
10 Славия-Мозырь2425
11 Барановичи2425
12 Арсенал Дз2423
13 БАТЭ2421
14
Стыковая зона
Белшина2321
15
Зона вылета
Нафтан2417
16
Зона вылета
Днепр М2416
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Ислочь
100%
Ничья
0%
Минск
0%

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