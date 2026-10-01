Ислочь - Минск 17 Октября прямая трансляция
Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
17 Октября 2026 года в 13:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 25-й тур
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Составы команд
Ислочь
Минский район
Минск
Минск
История личных встреч
|29.05.2026
|Беларусь — Высшая лига
|10-й тур
|1 : 1
|17.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|18-й тур
|0 : 1
|06.04.2025
|Беларусь — Высшая лига
|3-й тур
|1 : 1
|20.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|3 : 2
|21.05.2024
|Беларусь — Высшая лига
|10-й тур
|3 : 0
|02.12.2023
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|2 : 1
|08.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 0
|10.09.2022
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|1 : 5
|01.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|2 : 0
|20.11.2021
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|МЛ Витебск
|23
|50
| 2
Лига конференций
|Динамо Мн
|23
|49
| 3
Лига конференций
|Ислочь
|23
|46
|4
|Неман
|24
|43
|5
|Динамо-Брест
|24
|43
|6
|Гомель
|24
|39
|7
|Витебск
|24
|37
|8
|Минск
|24
|34
|9
|Торпедо-БелАЗ
|24
|30
|10
|Славия-Мозырь
|24
|25
|11
|Барановичи
|24
|25
|12
|Арсенал Дз
|24
|23
|13
|БАТЭ
|24
|21
| 14
Стыковая зона
|Белшина
|23
|21
| 15
Зона вылета
|Нафтан
|24
|17
| 16
Зона вылета
|Днепр М
|24
|16
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