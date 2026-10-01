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Заря - Черноморец 17 Октября прямая трансляция

Стадион: Славутич-Арена (Запорожье, Украина), вместимость: 12000
17 Октября 2026 года в 13:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 9-й тур
Заря
Черноморец

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Составы команд
Заря
Черноморец
Одесса
Главные тренеры
УкраинаВиктор Анатольевич Скрипник
УкраинаАлександр Кучер
УкраинаРоман Иосифович Григорчук
История личных встреч
14.12.2024Украина — Премьер-лига17-й турЗаря2 : 1Черноморец
10.08.2024Украина — Премьер-лига2-й турЧерноморец0 : 1Заря
14.04.2024Украина - Премьер-лига24-й турЗаря1 : 0Черноморец
01.11.2023Кубок Украины1/4 финалаЧерноморец4 : 1Заря
30.09.2023Украина - Премьер-лига9-й турЧерноморец0 : 0Заря
29.04.2023Украина - Премьер-лига23-й турЗаря3 : 1Черноморец
18.10.2022Украина - Премьер-лига8-й турЧерноморец0 : 4Заря
19.09.2021Украина - Премьер-лига8-й турЗаря3 : 0Черноморец
04.11.2018Украина - Премьер-лигаПремьер-лига. 14-й турЧерноморец0 : 3Заря
04.08.2018Украина - Премьер-лигаПремьер-лига. 3-й турЗаря1 : 1Черноморец
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр821
2
Лига конференций
Полесье819
3
Лига конференций
Динамо К716
4 Металлист 1925715
5 Карпаты814
6 Заря811
7 ЛНЗ Черкассы811
8 Верес99
9 Колос78
10 Буковина88
11 Эпицентр88
12 Левый Берег77
13
Стыковая зона
Оболонь-Бровар87
14
Стыковая зона
Черноморец75
15
Зона вылета
Кривбасс65
16
Зона вылета
Кудровка82
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Заря
0%
Ничья
0%
Черноморец
0%

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