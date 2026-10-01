Заря - Черноморец 17 Октября прямая трансляция
Стадион: Славутич-Арена (Запорожье, Украина), вместимость: 12000
17 Октября 2026 года в 13:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 9-й тур
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Составы команд
Заря
Черноморец
Одесса
Главные тренеры
|Виктор Анатольевич Скрипник
|Александр Кучер
|Роман Иосифович Григорчук
История личных встреч
|14.12.2024
|Украина — Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 1
|10.08.2024
|Украина — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 1
|14.04.2024
|Украина - Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 0
|01.11.2023
|Кубок Украины
|1/4 финала
|4 : 1
|30.09.2023
|Украина - Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 0
|29.04.2023
|Украина - Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 1
|18.10.2022
|Украина - Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 4
|19.09.2021
|Украина - Премьер-лига
|8-й тур
|3 : 0
|04.11.2018
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. 14-й тур
|0 : 3
|04.08.2018
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. 3-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Шахтёр
|8
|21
| 2
Лига конференций
|Полесье
|8
|19
| 3
Лига конференций
|Динамо К
|7
|16
|4
|Металлист 1925
|7
|15
|5
|Карпаты
|8
|14
|6
|Заря
|8
|11
|7
|ЛНЗ Черкассы
|8
|11
|8
|Верес
|9
|9
|9
|Колос
|7
|8
|10
|Буковина
|8
|8
|11
|Эпицентр
|8
|8
|12
|Левый Берег
|7
|7
| 13
Стыковая зона
|Оболонь-Бровар
|8
|7
| 14
Стыковая зона
|Черноморец
|7
|5
| 15
Зона вылета
|Кривбасс
|6
|5
| 16
Зона вылета
|Кудровка
|8
|2
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