Эспаньол - Атлетико М 17 Октября прямая трансляция
Стадион: Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания), вместимость: 40423
17 Октября 2026 года в 15:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 9-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Лансароте, Испания);
Стартовый состав
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Составы команд
Эспаньол
Барселона
Атлетико М
Мадрид
|1
|вр
|Анхель Фортуньо
|23
|зщ
|Омар Эль-Хилали
|5
|зщ
|Клеменс Ридель
|6
|зщ
|Леандро Кабрера
|3
|зщ
|Квилиндсхи Хартман
|10
|пз
|Поль Лосано
|8
|пз
|Эду Эспосито
|28
|пз
|Хави Эрнандес
|15
|пз
|Брайан Сарагоса
|24
|нп
|Тайрис Долан
|9
|нп
|Роберто Фернандес
|13
|вр
|Ян Облак
|14
|зщ
|Маркос Льоренте
|21
|зщ
|Кристиан Ромеро
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|22
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|8
|пз
|Пабло Барриос
|23
|пз
|Мортен Юльманн
|20
|нп
|Джулиано Симеоне
|15
|нп
|Джонатан Дэвид
|7
|нп
|Ли Кан Ин
|10
|нп
|Алекс Баэна
Главные тренеры
|Маноло Гонсалес
|Диего Симеоне
История личных встреч
|21.02.2026
|Испания — Примера
|25-й тур
|4 : 2
|17.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|2 : 1
|29.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|1 : 1
|28.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|0 : 0
|24.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|3 : 3
|06.11.2022
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 1
|17.04.2022
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 1
|12.09.2021
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 2
|01.03.2020
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 1
|10.11.2019
|Испания - Примера
|13-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|8
|24
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|8
|19
| 3
Лига чемпионов
|Бетис
|8
|19
| 4
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|8
|18
| 5
Лига Европы
|Севилья
|8
|14
| 6
Лига конференций
|Реал Сосьедад
|8
|13
|7
|Алавес
|8
|11
|8
|Депортиво
|8
|10
|9
|Райо Вальекано
|7
|8
|10
|Осасуна
|8
|8
|11
|Сельта
|8
|8
|12
|Хетафе
|8
|8
|13
|Атлетик Б
|6
|8
|14
|Эспаньол
|8
|8
|15
|Вильярреал
|8
|8
|16
|Расинг
|8
|8
|17
|Леванте
|7
|6
| 18
Зона вылета
|Эльче
|8
|6
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|8
|5
| 20
Зона вылета
|Малага
|8
|4
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