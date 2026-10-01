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Эспаньол - Атлетико М 17 Октября прямая трансляция

Стадион: Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания), вместимость: 40423
17 Октября 2026 года в 15:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 9-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Лансароте, Испания);
Эспаньол
Атлетико М

Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Составы команд
Эспаньол
Барселона
Атлетико М
Мадрид
1ИспанияврАнхель Фортуньо
23МароккозщОмар Эль-Хилали
5ГерманиязщКлеменс Ридель
6УругвайзщЛеандро Кабрера
3НидерландызщКвилиндсхи Хартман
10ИспанияпзПоль Лосано
8ИспанияпзЭду Эспосито
28ИспанияпзХави Эрнандес
15ИспанияпзБрайан Сарагоса
24АнглиянпТайрис Долан
9ИспаниянпРоберто Фернандес
13СловенияврЯн Облак
14ИспаниязщМаркос Льоренте
21АргентиназщКристиан Ромеро
24ИспаниязщРобен Ле Норман
22ИспаниязщАлехандро Гримальдо
8ИспанияпзПабло Барриос
23ДанияпзМортен Юльманн
20АргентинанпДжулиано Симеоне
15КанаданпДжонатан Дэвид
7Южная КореянпЛи Кан Ин
10ИспаниянпАлекс Баэна
Главные тренеры
ИспанияМаноло Гонсалес
АргентинаДиего Симеоне
История личных встреч
21.02.2026Испания — Примера25-й турАтлетико М4 : 2Эспаньол
17.08.2025Испания — Примера1-й турЭспаньол2 : 1Атлетико М
29.03.2025Испания — Примера29-й турЭспаньол1 : 1Атлетико М
28.08.2024Испания — Примера3-й турАтлетико М0 : 0Эспаньол
24.05.2023Испания - Примера36-й турЭспаньол3 : 3Атлетико М
06.11.2022Испания - Примера13-й турАтлетико М1 : 1Эспаньол
17.04.2022Испания - Примера32-й турАтлетико М2 : 1Эспаньол
12.09.2021Испания - Примера4-й турЭспаньол1 : 2Атлетико М
01.03.2020Испания - Примера26-й турЭспаньол1 : 1Атлетико М
10.11.2019Испания - Примера13-й турАтлетико М3 : 1Эспаньол
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона824
2
Лига чемпионов
Атлетико М819
3
Лига чемпионов
Бетис819
4
Лига чемпионов
Реал Мадрид818
5
Лига Европы
Севилья814
6
Лига конференций
Реал Сосьедад813
7 Алавес811
8 Депортиво810
9 Райо Вальекано78
10 Осасуна88
11 Сельта88
12 Хетафе88
13 Атлетик Б68
14 Эспаньол88
15 Вильярреал88
16 Расинг88
17 Леванте76
18
Зона вылета
Эльче86
19
Зона вылета
Валенсия85
20
Зона вылета
Малага84
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Эспаньол
0%
Ничья
0%
Атлетико М
0%

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