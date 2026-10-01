Уфа - Арсенал Т 17 Октября прямая трансляция
17 Октября 2026 года в 14:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 14-й тур
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Уфа
Уфа
Арсенал Т
Тула
Главные тренеры
|Омари Михайлович Тетрадзе
|Дмитрий Анатольевич Аленичев
История личных встреч
|16.11.2025
|Россия — Лига Pari
|19-й тур
|1 : 2
|20.09.2025
|Россия — Лига Pari
|11-й тур
|2 : 2
|18.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|33-й тур
|1 : 2
|29.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|12-й тур
|0 : 0
|26.03.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|24-й тур
|2 : 1
|02.09.2022
|Россия — Мелбет Первая лига
|8-й тур
|0 : 2
|14.05.2022
|Россия — Премьер-Лига
|29-й тур
|2 : 1
|06.11.2021
|Россия — Премьер-Лига
|14-й тур
|0 : 0
|16.05.2021
|Россия — Премьер-Лига
|30-й тур
|2 : 1
|14.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|2-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|13
|34
| 2
Повышение
|Сочи
|13
|26
| 3
Плей-офф за повышение
|Велес
|14
|26
| 4
Плей-офф за повышение
|Урал
|13
|25
|5
|Торпедо М
|13
|24
|6
|Спартак Кс
|13
|24
|7
|Шинник
|13
|19
|8
|Ротор
|13
|18
|9
|Уфа
|13
|18
|10
|Арсенал Т
|13
|16
|11
|Челябинск
|13
|15
|12
|Волга Ул
|14
|15
|13
|Енисей
|13
|14
|14
|Ленинградец
|13
|13
|15
|Нефтехимик
|13
|12
| 16
Зона вылета
|КАМАЗ
|13
|10
| 17
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|13
|7
| 18
Зона вылета
|Текстильщик
|13
|7
Кто победит?
0 голосов болельщиков