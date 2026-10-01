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Уфа - Арсенал Т 17 Октября прямая трансляция

17 Октября 2026 года в 14:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 14-й тур
Уфа
Арсенал Т

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Составы команд
Уфа
Уфа
Арсенал Т
Тула
Главные тренеры
РоссияОмари Михайлович Тетрадзе
РоссияДмитрий Анатольевич Аленичев
История личных встреч
16.11.2025Россия — Лига Pari19-й турУфа1 : 2Арсенал Т
20.09.2025Россия — Лига Pari11-й турАрсенал Т2 : 2Уфа
18.05.2025Россия — Мелбет Первая лига33-й турУфа1 : 2Арсенал Т
29.09.2024Россия — Мелбет Первая лига12-й турАрсенал Т0 : 0Уфа
26.03.2023Россия - Мелбет Первая лига24-й турАрсенал Т2 : 1Уфа
02.09.2022Россия — Мелбет Первая лига8-й турУфа0 : 2Арсенал Т
14.05.2022Россия — Премьер-Лига29-й турУфа2 : 1Арсенал Т
06.11.2021Россия — Премьер-Лига14-й турАрсенал Т0 : 0Уфа
16.05.2021Россия — Премьер-Лига30-й турУфа2 : 1Арсенал Т
14.08.2020Россия - Премьер-Лига2-й турАрсенал Т2 : 3Уфа
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород1334
2
Повышение
Сочи1326
3
Плей-офф за повышение
Велес1426
4
Плей-офф за повышение
Урал1325
5 Торпедо М1324
6 Спартак Кс1324
7 Шинник1319
8 Ротор1318
9 Уфа1318
10 Арсенал Т1316
11 Челябинск1315
12 Волга Ул1415
13 Енисей1314
14 Ленинградец1313
15 Нефтехимик1312
16
Зона вылета
КАМАЗ1310
17
Зона вылета
СКА-Хабаровск137
18
Зона вылета
Текстильщик137
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Уфа
0%
Ничья
0%
Арсенал Т
0%

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