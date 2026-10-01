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Енисей - Торпедо М 17 Октября прямая трансляция

17 Октября 2026 года в 11:30 (+03:00). Россия — Лига Pari, 14-й тур
Енисей
Торпедо М

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Составы команд
Енисей
Красноярск
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
РоссияСергей Абуезидович Ташуев
РоссияАлександр Александрович Сторожук
История личных встреч
16.05.2026Россия — Лига Pari34-й турТорпедо М1 : 0Енисей
29.09.2025Россия — Лига Pari12-й турЕнисей0 : 1Торпедо М
09.11.2024Россия — Мелбет Первая лига18-й турТорпедо М2 : 0Енисей
27.07.2024Россия — Мелбет Первая лига3-й турЕнисей0 : 1Торпедо М
02.03.2024Россия — Мелбет Первая лига21-й турЕнисей1 : 0Торпедо М
17.09.2023Россия — Мелбет Первая лига10-й турТорпедо М1 : 0Енисей
20.06.2022Товарищеские матчи (клубы) - 2022Товарищеские матчиТорпедо М2 : 1Енисей
15.05.2022ФНЛ - Первый дивизион37-й турЕнисей0 : 1Торпедо М
23.10.2021ФНЛ - Первый дивизион19-й турТорпедо М2 : 1Енисей
14.03.2021ФНЛ - Первый дивизион30-й турТорпедо М0 : 1Енисей
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород1334
2
Повышение
Сочи1326
3
Плей-офф за повышение
Велес1426
4
Плей-офф за повышение
Урал1325
5 Торпедо М1324
6 Спартак Кс1324
7 Шинник1319
8 Ротор1318
9 Уфа1318
10 Арсенал Т1316
11 Челябинск1315
12 Волга Ул1415
13 Енисей1314
14 Ленинградец1313
15 Нефтехимик1312
16
Зона вылета
КАМАЗ1310
17
Зона вылета
СКА-Хабаровск137
18
Зона вылета
Текстильщик137
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Енисей
0%
Ничья
0%
Торпедо М
0%

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