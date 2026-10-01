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Барановичи - Витебск 17 Октября прямая трансляция

17 Октября 2026 года в 15:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 25-й тур
Барановичи
Витебск

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Составы команд
Барановичи
Барановичи
Витебск
Витебск
История личных встреч
31.05.2026Беларусь — Высшая лига10-й турВитебск2 : 3Барановичи
29.08.2020Кубок Беларуси1/16 финалаБарановичи0 : 6Витебск
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
МЛ Витебск2350
2
Лига конференций
Динамо Мн2349
3
Лига конференций
Ислочь2346
4 Неман2443
5 Динамо-Брест2443
6 Гомель2439
7 Витебск2437
8 Минск2434
9 Торпедо-БелАЗ2430
10 Славия-Мозырь2425
11 Барановичи2425
12 Арсенал Дз2423
13 БАТЭ2421
14
Стыковая зона
Белшина2321
15
Зона вылета
Нафтан2417
16
Зона вылета
Днепр М2416
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Барановичи
0%
Ничья
0%
Витебск
0%

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