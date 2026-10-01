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Вольфсбург - Хайденхайм 17 Октября прямая трансляция

Стадион: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
17 Октября 2026 года в 14:00 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 8-й тур
Вольфсбург
Хайденхайм

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Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Главные тренеры
Германия Франк Шмидт
История личных встреч
17.01.2026 Германия — Бундеслига 18-й тур Вольфсбург1 : 1Хайденхайм
23.08.2025 Германия — Бундеслига 1-й тур Хайденхайм1 : 3Вольфсбург
29.03.2025 Германия — Бундеслига 27-й тур Вольфсбург0 : 1Хайденхайм
10.11.2024 Германия — Бундеслига 10-й тур Хайденхайм1 : 3Вольфсбург
20.01.2024 Германия — Бундеслига 18-й тур Хайденхайм1 : 1Вольфсбург
19.08.2023 Германия — Бундеслига 1-й тур Вольфсбург2 : 0Хайденхайм
26.10.2016 Кубок Германии 2-й раунд Хайденхайм0 : 1Вольфсбург
29.10.2014 Кубок Германии 2-й раунд Вольфсбург4 : 1Хайденхайм
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Герта721
2
Повышение
Нюрнберг717
3
Плей-офф за повышение
Хайденхайм714
4 Магдебург713
5 Вольфсбург712
6 Кайзерслаутерн712
7 Санкт-Паули710
8 Энерги78
9 Арминия78
10 Оснабрюк78
11 Айнтрахт Б77
12 Бохум77
13 Ганновер-9677
14 Дармштадт 9877
15 Гройтер Фюрт76
16
Стыковая зона
Динамо Др75
17
Зона вылета
Карлсруэ75
18
Зона вылета
Хольштайн74
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Вольфсбург
0%
Ничья
0%
Хайденхайм
0%

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