Вольфсбург - Хайденхайм 17 Октября прямая трансляция
Стадион: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
17 Октября 2026 года в 14:00 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 8-й тур
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Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Главные тренеры
|Франк Шмидт
История личных встреч
|17.01.2026
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|1 : 1
|23.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|1 : 3
|29.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|0 : 1
|10.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|1 : 3
|20.01.2024
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|1 : 1
|19.08.2023
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|2 : 0
|26.10.2016
|Кубок Германии
|2-й раунд
|0 : 1
|29.10.2014
|Кубок Германии
|2-й раунд
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Герта
|7
|21
| 2
Повышение
|Нюрнберг
|7
|17
| 3
Плей-офф за повышение
|Хайденхайм
|7
|14
|4
|Магдебург
|7
|13
|5
|Вольфсбург
|7
|12
|6
|Кайзерслаутерн
|7
|12
|7
|Санкт-Паули
|7
|10
|8
|Энерги
|7
|8
|9
|Арминия
|7
|8
|10
|Оснабрюк
|7
|8
|11
|Айнтрахт Б
|7
|7
|12
|Бохум
|7
|7
|13
|Ганновер-96
|7
|7
|14
|Дармштадт 98
|7
|7
|15
|Гройтер Фюрт
|7
|6
| 16
Стыковая зона
|Динамо Др
|7
|5
| 17
Зона вылета
|Карлсруэ
|7
|5
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|7
|4
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