Уотфорд - Чарльтон Атлетик 17 Октября прямая трансляция
Стадион: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия), вместимость: 22200
17 Октября 2026 года в 14:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 11-й тур
Стартовый состав
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Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Чарльтон Атлетик
Лондон
Главные тренеры
|Алессио Дионизи
|Натан Джонс
История личных встреч
|06.04.2026
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|1 : 1
|09.08.2025
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|1 : 0
|17.01.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 26-й тур
|5 : 0
|13.09.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|1 : 0
|03.03.2007
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 2
|21.10.2006
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Суонси Сити
|10
|23
| 2
Повышение
|Мидлсбро
|10
|21
| 3
Плей-офф за повышение
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|19
| 4
Плей-офф за повышение
|Бирмингем Сити
|10
|17
| 5
Плей-офф за повышение
|Куинз Парк Рейнджерс
|10
|17
| 6
Плей-офф за повышение
|Вест Бромвич Альбион
|10
|17
| 7
Плей-офф за повышение
|Саутгемптон
|10
|16
| 8
Плей-офф за повышение
|Сток Сити
|10
|16
|9
|Блэкберн Роверс
|10
|15
|10
|Вулверхэмптон
|9
|14
|11
|Миллуолл
|10
|14
|12
|Бристоль Сити
|10
|14
|13
|Чарльтон Атлетик
|10
|14
|14
|Болтон Уондерерс
|10
|13
|15
|Шеффилд Юнайтед
|10
|12
|16
|Портсмут
|9
|11
|17
|Рексем
|10
|11
|18
|Линкольн Сити
|10
|11
|19
|Кардифф Сити
|10
|10
|20
|Норвич Сити
|10
|9
|21
|Бёрнли
|10
|8
| 22
Зона вылета
|Уотфорд
|10
|8
| 23
Зона вылета
|Дерби Каунти
|10
|6
| 24
Зона вылета
|Престон Норт Энд
|10
|4
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