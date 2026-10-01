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Уотфорд - Чарльтон Атлетик 17 Октября прямая трансляция

Стадион: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия), вместимость: 22200
17 Октября 2026 года в 14:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 11-й тур
Уотфорд
Чарльтон Атлетик

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Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Чарльтон Атлетик
Лондон
Главные тренеры
Италия Алессио Дионизи
Уэльс Натан Джонс
История личных встреч
06.04.2026 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Уотфорд1 : 1Чарльтон Атлетик
09.08.2025 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Чарльтон Атлетик1 : 0Уотфорд
17.01.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Уотфорд5 : 0Чарльтон Атлетик
13.09.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Чарльтон Атлетик1 : 0Уотфорд
03.03.2007 Англия - Премьер-лига 29-й тур Уотфорд2 : 2Чарльтон Атлетик
21.10.2006 Англия - Премьер-лига 9-й тур Чарльтон Атлетик0 : 0Уотфорд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Суонси Сити1023
2
Повышение
Мидлсбро1021
3
Плей-офф за повышение
Вест Хэм Юнайтед1019
4
Плей-офф за повышение
Бирмингем Сити1017
5
Плей-офф за повышение
Куинз Парк Рейнджерс1017
6
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион1017
7
Плей-офф за повышение
Саутгемптон1016
8
Плей-офф за повышение
Сток Сити1016
9 Блэкберн Роверс1015
10 Вулверхэмптон914
11 Миллуолл1014
12 Бристоль Сити1014
13 Чарльтон Атлетик1014
14 Болтон Уондерерс1013
15 Шеффилд Юнайтед1012
16 Портсмут911
17 Рексем1011
18 Линкольн Сити1011
19 Кардифф Сити1010
20 Норвич Сити109
21 Бёрнли108
22
Зона вылета
Уотфорд108
23
Зона вылета
Дерби Каунти106
24
Зона вылета
Престон Норт Энд104
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Уотфорд
0%
Ничья
0%
Чарльтон Атлетик
0%

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