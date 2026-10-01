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Эвертон - Челси 17 Октября прямая трансляция

Стадион: Хилл Дикинсон (Ливерпуль, Англия), вместимость: 52888
17 Октября 2026 года в 14:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
Эвертон
Челси

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
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Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Челси
Лондон
1АнглияврДжордан Пикфорд
6АнглиязщДжеймс Тарковски
5АнглиязщМайкл Кин
2АнглиязщЭйнсли Мэйтленд-Найлс
4АнглиязщДжеррэд Брэнтуэйт
37АнглияпзДжеймс Гарнер
22УэльспзБреннан Джонсон
8АнглияпзКирнан Дьюсбери-Холл
10АнглияпзДжек Грилиш
45АнглияпзХаррисон Армстронг
11ФранциянпТьерно Барри
1АргентинаврЭмилиано Мартинес
5ФранциязщМаксанс Лакруа
34АнглиязщДжош Ачимпонг
29ИспаниязщПеп Чаварриа
6АнглиязщЛивай Колуилл
10АнглияпзКоул Палмер
14АнглияпзДжордан Хендерсон
7ПортугалияпзПедру Нету
25ЭквадорпзМойсес Кайседо
9БразилиянпЖоао Педро
17АнглиянпМорган Роджерс
Главные тренеры
ШотландияДэвид Мойес
ИспанияХаби Алонсо
История личных встреч
21.03.2026Англия — Премьер-лига31-й турЭвертон3 : 0Челси
13.12.2025Англия — Премьер-лига16-й турЧелси2 : 0Эвертон
26.04.2025Англия — Премьер-лига34-й турЧелси1 : 0Эвертон
22.12.2024Англия — Премьер-лига17-й турЭвертон0 : 0Челси
15.04.2024Англия - Премьер-лига33-й турЧелси6 : 0Эвертон
10.12.2023Англия - Премьер-лига16-й турЭвертон2 : 0Челси
18.03.2023Англия - Премьер-лига28-й турЧелси2 : 2Эвертон
06.08.2022Англия - Премьер-лига1-й турЭвертон0 : 1Челси
01.05.2022Англия - Премьер-лига35-й турЭвертон1 : 0Челси
16.12.2021Англия - Премьер-лига17-й турЧелси1 : 1Эвертон
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити618
2
Лига чемпионов
Арсенал615
3
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион613
4
Лига чемпионов
Брентфорд610
5
Лига Европы
Эвертон610
6
Лига Европы
Челси610
7
Лига конференций
Лидс Юнайтед69
8 Халл Сити69
9 Ливерпуль69
10 Ипсвич Таун69
11 Ньюкасл Юнайтед68
12 Кристал Пэлас67
13 Манчестер Юнайтед66
14 Ковентри Сити66
15 Ноттингем Форест65
16 Астон Вилла65
17 Сандерленд64
18
Зона вылета
Борнмут63
19
Зона вылета
Тоттенхэм Хотспур63
20
Зона вылета
Фулхэм62
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Эвертон
0%
Ничья
0%
Челси
100%

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