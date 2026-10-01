Эвертон - Челси 17 Октября прямая трансляция
Стадион: Хилл Дикинсон (Ливерпуль, Англия), вместимость: 52888
17 Октября 2026 года в 14:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
Стартовый состав
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Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Челси
Лондон
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|5
|зщ
|Майкл Кин
|2
|зщ
|Эйнсли Мэйтленд-Найлс
|4
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|22
|пз
|Бреннан Джонсон
|8
|пз
|Кирнан Дьюсбери-Холл
|10
|пз
|Джек Грилиш
|45
|пз
|Харрисон Армстронг
|11
|нп
|Тьерно Барри
|1
|вр
|Эмилиано Мартинес
|5
|зщ
|Максанс Лакруа
|34
|зщ
|Джош Ачимпонг
|29
|зщ
|Пеп Чаварриа
|6
|зщ
|Ливай Колуилл
|10
|пз
|Коул Палмер
|14
|пз
|Джордан Хендерсон
|7
|пз
|Педру Нету
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|9
|нп
|Жоао Педро
|17
|нп
|Морган Роджерс
Главные тренеры
|Дэвид Мойес
|Хаби Алонсо
История личных встреч
|21.03.2026
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|3 : 0
|13.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 0
|26.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 0
|22.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 0
|15.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|6 : 0
|10.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 0
|18.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 2
|06.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 1
|01.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 0
|16.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|6
|18
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|6
|15
| 3
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|6
|13
| 4
Лига чемпионов
|Брентфорд
|6
|10
| 5
Лига Европы
|Эвертон
|6
|10
| 6
Лига Европы
|Челси
|6
|10
| 7
Лига конференций
|Лидс Юнайтед
|6
|9
|8
|Халл Сити
|6
|9
|9
|Ливерпуль
|6
|9
|10
|Ипсвич Таун
|6
|9
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|8
|12
|Кристал Пэлас
|6
|7
|13
|Манчестер Юнайтед
|6
|6
|14
|Ковентри Сити
|6
|6
|15
|Ноттингем Форест
|6
|5
|16
|Астон Вилла
|6
|5
|17
|Сандерленд
|6
|4
| 18
Зона вылета
|Борнмут
|6
|3
| 19
Зона вылета
|Тоттенхэм Хотспур
|6
|3
| 20
Зона вылета
|Фулхэм
|6
|2
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